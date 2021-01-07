الوزير الارياني يطلع على سير العمل في عدد من الهيئات والمرافق الثقافية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اليوم، على سير العمل في مبنى الهيئة العامة للآثار والمتاحف ومعهد جميل غانم للفنون الجميلة وادارة انتاج الفنون بحافون بالعاصمة المؤقتة عدن.



حيث اطلع الوزير الارياني، على سير العمل بالهيئة العامة للاثار وعملية الترميم الجارية بقصر السلطان العبدلي..مستمعاً من قيادة الهيئة العامة للآثار والمتاحف وموظفي فرع الهيئة بعدن، الى شرح مفصل على سير العمل في الهيئة وعملية ترميم القصر..موجهاً بسرعة انجاز عملية الترميم بما يجعل المتحف متاح للزوار في اقرب وقت ممكن وبالشكل الذي يليق بالمتحف وبما يمثله من قيمة تاريخية وحضارية.

الى ذلك، زار وزير الاعلام والثقافة والسياحة، معهد جميل غانم للفنون الجميلة واطلع على سير العملية التعليمية في المعهد وتفقد القسم الداخلي للمعهد، واستمع الى شرح حول الدور الذي يضطلع به المعهد والمشكلات التي يعانيها..موجهاً بسرعة توفير وشراء مستلزمات واحتياجات طلاب القسم.

كما اطلع الوزير الارياني، على سير العمل في ادارة انتاج الفنون ومسرح حافون، وحضر فعالية فنية شبابية.

واعرب الوزير في كلمة مقتضبة عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون في المنشآت الثقافية بالعاصمة المؤقتة عدن..مشيرا الى ان الزيارة تاتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للوقوف امام الهموم والمشكلات والتطلعات في هذه المنشآت واعادة الروح الثقافية والفنية لمدينة عدن..لافتاً الى ان الحكومة بقيادة الدكتور معين عبدالملك ستولي قطاع الثقافة اهتماماً خاصاً لتشهد عدن نهضة ثقافية وفنية..مؤكداً ان جهود الوزارة في الجانب الثقافي خلال هذه المرحلة تصب في اعادة تنشيط المسرح ومختلف انواع الفنون.

وشدد وزير الاعلام والثقافة والسياحة، على أهمية احياء كافة اشكال الفنون لهذه المحافظة الغنية بالموروث الثقافي والابداعي من خلال تركيز الجهود على الحفاظ والاهتمام بالاثار والمدن التاريخية والمتاحف والتراث والمكتبات والفنون والسينما والمسرح.

وثمن الارياني، الدعم الاخوي الكبير والسخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن على كافة الصعد..منوها بمذكرة التعاون المشترك التي وقعت مؤخرا بين وزارة الثقافة السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استجابةً من حكومة المملكة العربية السعودية لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في الحفاظ على الموروث الثقافي داخل اليمن، ودعم الجهود الثقافية في الجمهورية اليمنية وحماية الآثار المعرضة للخطر بالتعاون مع الحكومة اليمنية والجهات ذات العلاقة في الجانب اليمني.