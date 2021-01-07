وزير الخارجية يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث.



وعبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، عن تقديره للتضامن الذي ابدته الامم المتحدة مع الحكومة الشرعية جراء الاستهداف اثناء وصولها مطار عدن الدولي..مؤكدا أن الحكومة ستعمل بكل اصرار وعزيمة للمضي قدماً في برنامجها الوطني الذي يتطلع اليه ابناء الشعب اليمني لتدعيم الامن والاستقرار وتحسين سبل حياتهم المعيشية.

وجدد الوزير بن مبارك، استمرار الحكومة في شراكتها الفاعلة لعملية جهود السلام التي تقودها الامم المتحدة، ولن تدخر جهداً لخدمة السلام الواقعي والحقيقي الذي يعالج جذور المشكلة وينهي الانقلاب والحرب ويؤسس لمرحلة جديدة تلبي تطلعات اليمنيين للعيش بكرامة وسلام.

من جانبه، جدد المبعوث الاممي، تعازيه وادانته للهجوم الارهابي الذي استهدف حكومة الكفاءات السياسية اثناء وصولها الى عدن..مؤكداً ان استهداف الحكومة يهدف الى تقويض السلام والامن والاستقرار الذي يتطلع اليه اليمن بدعم من الاقليم والمجتمع الدولي.