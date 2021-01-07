نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد أحمد اليعري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة، في وفاة العميد أحمد اليعري، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

