اختتام البرنامج التدريبي لادارة المخلفات الطبية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي لادارة المخلفات الطبية الذي نظمته منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.



وهدف البرنامج على مدى خمسة ايام، الى اكساب 27 كادراً صحياً من مستشفيات محافظات عدن ولحج وتعز، معارف ومهارات نظرية وتطبيقية حول كيفية التعامل مع المخلفات الطبية والتعريف بها وبمصادرها والأشخاص الأكثر عرضه لمخاطرها وتاثيرات النفايات الطبية على الصحة والبيئة وطرق وأساليب الإدارة الامانة للنفايات والمبادئ الاساسية لبرنامج النفايات والتأهب للطوارئ.

وحث مديري عام ادارة ضبط الجوة ووحدة السياسات الصحية بوزارة الصحة الدكتور امين سلمان والدكتور منصر العسلي ومنسق منظمة الصحة العالمية بعدن محمدالصاعدي، المشاركين على أهمية الاستفادة من الموضوعات المتنوعة التي قدمت لهم وتطبيقها عملياً على ارض الواقع والاسهام الفاعل في الحفاظ على سلامة المجتمع من الأضرار الناجمه عن المخلفات الطبية والتقليل من مخاطر الاصابات الناجمه عنها.