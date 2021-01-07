اللجنة الأمنية في المهرة تناقش إجراءات تعزيز الأمن والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة في اجتماعها ، اليوم، برئاسة المحافظ رئيس اللجنة محمد علي ياسر، المستجدات والأوضاع الأمنية وإجراءات تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في المحافظة.



وشدد المحافظ في الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة مختار بن عويض، ومدراء وقادة الألوية والوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية، على اهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وهياكلها وقيامها بمهامها، وعدم السماح لأي محاولات لتعكير الأمن والهدوء بالمحافظة.

وأشاد بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية في مكافحة الجريمة وضبط العناصر الخارجة عن القانون..مشددا على اليقظة العالية والوقوف بحزم أمام أي محاولة لزعزعة الأمن.

وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات في سبيل تعزيز الحالة الأمنية والحفاظ على السكينة العامة والنسيج الاجتماعي.