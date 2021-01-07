شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكية ليلى عبد اللطيف تصعق كل العرب بـ ٣٠ توقع جديد صادم يشيب لها الرأس .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - أطلت ليلى_عبد_اللطيف عبر تطبيق (بوديو) مع الإعلامي علاء مرعب وأطلقت سلسلة من التوقعات: –

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