البحسني يرأس اجتماعاً بقيادتي مكتب الصناعة والغرفة التجارية لضبط الأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بقيادتي مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، بحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد سالم باصريح، للوقوف أمام الجوانب المتعلقة بضبط الأسعار جرّاء تغيّرات سعر الصرف، وتفعيل دور الرقابة وحماية المستهلك.



وجرى في الاجتماع، مناقشة الأوضاع العامة المترتبة عن التغيرات في سعر الصرف، والوقوف أمام تلاعب الأسعار والمواد منتهية الصلاحية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، والصعوبات التي يشكوها تجار الجملة وتنعكس على رفع الأسعار على المواطنين، ومدى توفر المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

وشدّد المحافظ على أهمية تفعيل دور الرقابة على أسعار البيع للمواد الأساسية، والتماشي مع سعر الصرف، للتخفيف عن المواطنين، تنفيذاً لشعار هذا العام الذي يحث على العمل في الميدان وتفعيل دور الرقابة في مختلف المجالات، مشيداً بالدور الوطني للتجار ورجال الأعمال خلال مختلف المراحل، مطالباً بمراعاة المواطنين في هذه المرحلة العصيبة التي انعكست على ظروفهم المعيشية.

كما شدّد المحافظ على مراقبة المواد منتهية الصلاحية، وفرض عقوبات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار، ودراسة تطوير ميناء المكلا وتفعيل العمل بدوائر الميناء على مدار الساعة وأيام الاسبوع ليواكب حركة النشاط التجاري، وتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية لضبط الأسعار، وتذليل الصعوبات أمام المستوردين للمواد الأساسية، ومتابعة الجهات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن بخصوص بعض المعوقات التي تحد من استيراد المواد الأساسية وتنعكس على رفع كلفتها.

ووجه المحافظ بالنزول على المخابز والأفران لمراقبة عملية تخفيف وزن الخبز "الروتي"، وأصدر توجيهاته بمنع أي نقصان في وزن الخبز، على أن يلامس التغيير فقط السعر مع تغيّر العملة، دون المساس بالوزن.

كما وجه المحافظ، مكتب الصناعة والتجارة بتفعيل نشاط قسم إدارة الأسواق وحماية المستهلك، والرقابة على الأسعار على تجار الجملة والتجزئة على حدٍ سواء، ورفع قدرات مأموري الضبط بالمكتب لتطوير عملية مراقبة الأسعار والمواد منتهية الصلاحية.

واستمع المحافظ، من قيادتي مكتب الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، الى سير العمل في ضبط الأسعار، والصعوبات التي تعترض المستوردين، ووجه بمواصلة اللقاءات مع المختصين في مختلف المجالات للخروج بآلية ومقترحات تُسهم في التخفيف عن المواطنين.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت سعيد صالح مرزوق، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس خالد بن هلابي.