محافظ حضرموت يعزي في وفاة الدكتور محمد الرباش بن حبتور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الدكتور العميد محمد ناصر الرباش بن حبتور، وكيل جهاز الأمن السياسي للشئون الخارجية الأسبق، الذي وافاه الأجل في مدينة المكلا عن عمر ناهز ال 76 عاما .



وأثنى المحافظ بمناقب الفقيد الذي قضى حياته في خدمة الوطن في المجالين التربوي والأمني، أستاذا تربويا ومسئولا لجهاز الأمن السياسي في عدن، ثم حضرموت ثم وكيلا لجهاز الأمن السياسي بصنعاء.

وعبر محافظ حضرموت، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة لنجلي الفقيد عبدالله وناصر، وشقيقه عمر، وآل ذييب وحبتور كافة، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله و إنا إليه راجعون.