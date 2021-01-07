البحسني يشيد بما أظهرته قوة حماية الشركات من مهارات عالية أثناء تدشين العام التدريبي الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حيا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، النجاحات التي تحققها قوة حماية الشركات، وما تظهره من يقظة دائمة.



وأشاد المحافظ القائد، بما أظهره ضباط وصف وجنود هذه القوة من مهارات عالية أثناء تدشين العام التدريبي الجديد، وتنفيذ الرمايات بالذخيرة الحية.

جاء ذلك في تهنئة بعث بها المحافظ القائد، لقائد قوات حماية الشركات العميد أحمد المعاري، مباركا له هذا النجاح، ومشددا على مواصلة اليقظة والثبات، لمواصلة نجاحات هذه القوة.