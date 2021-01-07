عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أبلغ محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس ، رئيس الغرفة التجارية عدن ابو بكر باعبيد عن عدم استجابة كبار التجار والمستوردي للسلع الاساسية والاستهلاكية لتخفيض الاسعار بحسب قيام مسؤولين بإستقصاء البيع في الاسواق.



واعتبر المحافظ لملس إمتناع كبار المستوردين تخفيض أسعار السلع الاساسية والاستهلاكية مخالف لما تم الإتفاق عليه بحضور نائب وزير الصناعة سالم الوالي ومدير مكتب الوزارة في عدن محمد عبادي ، في تعهد وألتزام المستوردين بمواكبة تحسن العملة المحلية وكمرحلة أولى تخفض بنسبة 15% على يتبع ذلك تخفيض آخر يتواكب مع القيمة الفعلية لسعر صرف العملة المحلبة مقابل العملة الأجنبية.

ودعا المحافظ لملس رئيس الغرفة التجارية بإشعار كبار المستوردين للسلع الاساسية والاستهلاكية التقيد بالاتفاق لما فيه مصلحة الجميع وحتى يتسنى لمكتب الصناعة بعدن مراقبة تجار التجزئة والمحلات التجارية بشكل مباشر .