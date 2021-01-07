عبدون يلتقي بإدارة وطلاب مجمع فوة المسائي التعليمي للبنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون صباح اليوم الأربعاء بإدارة وبعض من طلاب مجمع فوه المسائي للبنين بمديرية مدينة المكلا



وفي اللقاء عبر الوكيل عبدون عن ارتياحه الكبير من إلى ما وصلت إليه هذه التجربة النوعية في إنشاء المجمعات المسائية التربوية والتعليمية وتوسعها على مستوى مديريات المحافظة .

مضيفاً إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة عملت من خلال زيادة الإقبال ممن كانوا محرومين من مواصلة دراستهم وتحسين مستوى دخلهم المعيشي من الجنسين على توفير وتسخير كل الإمكانات من الوسائل التعليمية أسوة بالمدارس والمجمعات الصباحية .

وقال الوكيل عبدون إنه لمفخرة لنا في قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة أن نشاهد مخرجات هذه المجمعات يواصلون دراستهم الجامعية العليا خارج الوطن إضافة إلى حصد طلابها مراكز متقدمة في التحصيل العلمي على مستوى المحافظة وتحفيزهم وتشجيعهم ومراعاتهم وفقا للائحة الاختبارات الشهرية والفصلية والنهائية ، وكذا مشاركتهم في النشاطات اللاصفية التي تبرز مواهب عدد من الطلاب والمسابقات المنهجية التي تعطى مؤشرات في مقياس ما قطع من مقررات دراسية لهم .

مؤكداً على أن نجاح هذه التجربة على مستوى الوطن ما كانت أن تتحقق لولا الرعاية المستمرة من قبل راعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات .

من جانبها عبرت إدارة المجمع والطلاب عن سعادتها بهذا اللقاء والذي جاء لرد الجميل لما قدم ويقدم من اهتمام وعناية من قبل القيادة التربوية والتعليمية بالمحافظة لطلاب المجمعات المسائية بالمحافظة والمديريات . عقب ذلك أهدى الطلاب درع الشكر والعرفان لوكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت نظير جهوده الحثيثة لفتح هذه المجمعات وتسهيل العملية التعليمية فيها