البحسني يطلع على نشاط جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، ممثلي جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بوادي حضرموت برئاسة أمين عام الجمعية عبدالمعين سالم بكير، للإطلاع على نشاط الجمعية.



واستمع المحافظ البحسني من قيادة الجمعية إلى شرح مفصل حول نشاط الجمعية التي تضم نحو 180 عضواً وعضوة، متعرفاً على نشاط مدرسة الضياء التابعة للجمعية بوصفها المدرسة الوحيدة التي تهتم بالمكفوفين في وادي وصحراء حضرموت وتعمل على تدريس الطلاب في المراحل الأساسية والثانوية العامة، إلى جانب اهتمام المدرسة بالجوانب الثقافية والإعلامية.

وأشاد محافظ حضرموت بجهود الجمعية ومشاركتها في عدد من المؤتمرات المحلية والعربية، وتحقيقها للمراكز الأولى في مسابقات الجمهورية، حاثاً اياهم على الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة وتحقيق إنجازات ومراكز متقدمة في كافة الأنشطة على المستوى المحلي والعربي، موجهاً بتقديم مساعدة مالية لمواصلة نشاط الجمعية