وزير الأوقاف يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة موسم الحج للعام 1442

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لقيادة اتحاد الوكالات السياحية في إقليمي عدن وحضرموت، لمناقشة موسم الحج هذا العام 1442هـ .



واستمع الوزير شبيبة من رئيس اتحاد الوكالات السياحية في اقليمي عدن وحضرموت باسل حزام، والامين العام فهمي ناصر، ومدير الحج والعمرة في الاتحاد عبدالله با مطرف، وعدد من أعضاء الاتحاد، إلى ما تعانيه الوكالات من بعض المعوقات خاصة بعد جائجة فيروس كورونا المستجد(كورونا-19) وسبل معالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها.

واكد وزير الاوقاف والارشاد، حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الحجاج والمعتمرين اليمنيين..مؤكداً على أهمية الشراكة الكاملة بين الوزارة والقطاع الخاص بما يحقق مصلحة الحجاج والمعتمرين اليمنيين والارتقاء بالعمل الخدمي لضيوف الرحمن وفقاً لأعلى المعايير.

وشدد وزير الاوقاف والارشاد، على أهمية الالتزام بروح المنافسة لزيادة الكفاءة في تقديم الخدمات..مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع المقصرين والمتهاونين في اداء مهامهم تجاه الحجاج والمعتمرين..مشيراً الى ان الوزارة ستعمل على عملية التقييم المستمر لمراجعة أداء الوكالات العاملة في اليمن.

وأشار إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي ستتكرر مع اتحاد الوكالات، لبحث قضايا القطاع الخاص، وبما يخدم مصلحة الحجاج اليمنيين في كافة المحافظات دون تمييز أو تفريق.

بدروها، ثمنت قيادة اتحاد الوكالات السياحية في إقليمي عدن وحضرموت، التعاون إلايجابي لوزارة الاوقاف والارشاد الذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة الحجاج والمعتمرين.