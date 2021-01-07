البحسني يوجه بسرعة إعداد الدراسات لإقامة مشاريع سياحية على كورنيش شارع الستين بالمكلا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، الفرص الاستثمارية والسياحية بالشريط الساحلي الممتد من جولة شبام إلى جسر ابن سيناء بمدينة المكلا وحتى محاذاة مدينة بروم.



ووجه المحافظ البحسني الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، بإعداد الدراسات الفنية وبصورة عاجلة لتنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية وترفيهية على طول كورنيش ساحل الستين وسرعة إنجاز مخطط تحسين الكورنيش.

وأكد محافظ حضرموت، أهمية أن تشمل الدراسات إنشاء فندق سياحي 5 نجوم بالقرب من جسر ابن سيناء، وحدائق ومنتزهات ومطاعم وألعاب رياضية وألعاب للأطفال، ومقاصد سياحية وترفيهية للعوائل، وخدمات سياحية وتشكيلات ومجسمات جمالية، ومساحات خضراء.

ودعا المحافظ البحسني إلى الترويج لهذه المواقع بعد إنجاز دراستها، وإشراك رأس المال الخاص للاستثمار فيها، مؤكداً أن هذه التوجهات تأتي ضمن خطط السلطة المحلية لتحسين وتطوير مدينة المكلا وإظهارها بما يليق بمكانتها بوصفها عاصمة للمحافظة، وتوفير مقاصد ترفيهية للعوائل والزوار.