محافظ حضرموت يثمّن تدخّلات مكتب الغذاء العالمي ويرحب بالشراكة لتنفيذ مشاريع حيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، السيدة ماريا ديسو يو – مديرة مكتب الغذاء العالمي بمكتب المكلا WFP.



واستمع المحافظ من مديرة المكتب الى نشاطات وتدخلات مكتب الغذاء العالمي في الجوانب الإغاثية، وتقديم المساعدات الغذائية والمالية للمستهدفين الأكثر احتياجاً في المجتمع، والتحضيرات لإقامة ورشة عمل بالمكلا تستهدف المكاتب ذات العلاقة والجمعيات والمنظمات الفاعلة في مجال تنمية الأصول "تحسين سبل العيش وايجاد فرص العمل".

وأكد محافظ حضرموت، تقدير السلطة المحلية بالمحافظة لتدخّلات مكتب الغذاء العالمي في المحافظة، مقدّراً خطوات المكتب العملية لتقديم مساعدات نقدية للمحتاجين الى جانب المساعدات الغذائية.

وأشار المحافظ الى أن ما تنعم به حضرموت من أمن واستقرار سيسهّل عمل المكتب بالمحافظة التي تمثّل ثلث مساحة اليمن، الأمر الذي يتوجّب الأخذ بعين الاعتبار الوصول الى أغلب المناطق النائية على امتداد المحافظة.

وبارك المحافظ، جهود المكتب في التحضير لورشة عمل لتحسين سبل العيش وتوفير فرص للدخل لأبناء المجتمع، مؤكداً مساندة السلطة المحلية لإنجاح هذه الورشة، والارتباط بشراكات مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع حيوية تخدم المواطنين والمجتمع.

حضر اللقاء، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بالمكلا نيازي بن سلمان.