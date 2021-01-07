عدن: إصابة مسؤول أمني ونجله بانفجار عبوة ناسفة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مسؤول أمني ونجله، مساء الأربعاء، في انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارته بمدينة عدن، جنوبي اليمن.



وقالت إدارة أمن عدن إن العقيد محمد قائد عقيبة، "مدير شرطة الدرين أصيب بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون خارجون عن النظام والقانون أسفل سيارته ما أدى الى إصابته بجروح بليغة نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج".



وأصيب عقيبة بجروح في قدمه وأماكن أخرى من جسده، فيما لم تحدد نوعية إصابة نجله، وأسعف الإثنان معًا إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادثة شمالي عدن.



وعقب الحادثة أجرى مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي الشعيبي اتصالاً بعقيبة أكد فيه على أن "الأجهزة الأمنية في عدن لن تتهاون على الإطلاق مع من تسول لهم أنفسهم بزعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن لتحقيق أهداف بائسة تسعى من ورائها إلى اظهار عدن بأنها مدينة غير آمنة، ووضع العقبات والعراقيل أمام الحكومة الجديدة وتنفيذ اتفاق الرياض".



وأضاف: "كل هذه المؤامرات قد فشلت سابقا وستفشل الآن ولن تحقق أهدافها بتعاون أبناء هذه المدينة الباسلة مع رجال الأمن، الذين الحقوا الهزائم بالجماعات الإرهابية في عز قوتها".



ودعا مدير أمن عدن المواطنين الى التعاون مع الأجهزة الأمنية بأي تحركات مشبوهة للعناصر التخريبية مؤكدا بأن عدن تنتصر دائما وتلفظ كل من يحاول أن يعكر صفو الحياة فيها.

