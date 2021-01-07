إشهار مؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان بحضرموت الوادي والصحراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، إشهار مؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان بالوادي والصحراء .



وفي الاحتفال الذي أقيم بقاعة المركز الوطني لعلاج الأورام، بارك وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اشهار المؤسسة لتآزر وتساند الجهد الحكومي الرسمي في مجال مكافحة السرطان..داعياً الى تفعيل الشراكة مع الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق رسالة مؤثرة وملامسة لأهدافها.

بدوره أكد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام، دعم المكتب ومساندته للمؤسسة لتجاوز كافة التحديات وتحقيق أهدافها النبيلة.

فيما عبّر مدير المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هشام بن سميط، عن سعادته بوجود شريك إضافي لخدمة مرضى السرطان ، شاكرا جهود قيادة السلطة المحلية لدعمها واهتمامها المستمر بالقطاع الصحي ، لافتا بأن المركز استقبل أكثر من 300 حالة في العام الماضي داعيا الجهات ذات الاختصاص لمساندة المركز في البحث عن أسباب تزايد الحالات والحد منها.

الى ذلك أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الرسالة لمكافحة السرطان محمد بامخرمة بأن المؤسسة تهدف الى رعاية مرضى الأورام السرطانية ماديا ومعنويا وخلق شراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة واقامة الحملات والبرامج التوعوية بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي للحد من انتشار الأورام السرطانية ودعم وتشجيع البحوث العلمية للتعرف على مسببات الأورام السرطانية.