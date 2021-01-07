شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إصابة امرأة بقصف حوثي شمال مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصيبت امرأة بقصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحد أحياء شمالي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن المواطنة "شيماء أحمد حسن أحمد" (22 عاماً) أصيبت بجروح خطيرة، إثر سقوط قذيفة حوثية، أطلقتها من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل.

واستهدفت المليشيا بقصف عشوائي منازل المواطنين في حارة القرية بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز، متسببة بأضرار مختلفة في المنازل