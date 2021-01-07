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عاجل.. إصابة امرأة بقصف حوثي شمال مدينة تعز

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصيبت امرأة بقصف شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على أحد أحياء شمالي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).

 

وذكرت مصادر محلية، أن المواطنة "شيماء أحمد حسن أحمد" (22 عاماً) أصيبت بجروح خطيرة، إثر سقوط قذيفة حوثية، أطلقتها من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل.

 

واستهدفت المليشيا بقصف عشوائي منازل المواطنين في حارة القرية بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز، متسببة بأضرار مختلفة في المنازل

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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