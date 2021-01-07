شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مليشيا الحوثي تُمنى بخسائر فادحة جنوبي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تكبدت المليشيا الحوثية، الموالية لإيران، الخميس 7 يناير 2021، خسائر فادحة في العتاد والأرواح بنيران أبطال الجيش ورجال القبائل وبغارات لمقاتلات التحالف العربي في جبهة جبل مراد، جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).



ونقل موقع وزارة الدفاع، عن قيادي عسكري ميداني قوله، إنّ أبطال الجيش ورجال القبائل كبدوا المليشيات خسائر بشرية ومادية في عدة مواقع إثر تجدد الاشتباكات في جبهة جبل مراد، منها حيد آل أحمد والوقل.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات تجمعات وآليات وتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها.

وتخوض قوات الجيش ورجال القبائل معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي منذ أشهر في جبهات القتال بمحافظة مأرب تكبدت فيها المليشيات خسائر بشرية فادحة