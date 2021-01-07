مقتل مسلح وإصابة آخر جراء اشتباكات بين مجموعتين في مدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

قتل مسلح وأصيب مسلح آخر بجروح خطيرة نتيجة اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين غربي مدينة تعز (وسط اليمن).



وذكرت مصادر محلية، أن خمسة مسلحين قطعوا طريق شخص يدعى "ضياء الدهمة" واعتدوا عليه، وصادروا بندقيته، ليلة الثلاثاء، أمام مستشفى الكرامة على خط الضباب غرب المدينة.

وأضافت المصادر، إن المعتدى عليه غادر المكان، وعاد برفقة عشرين مسلحاً، واشتبكوا مع من اعتدوا عليه بقيادة "عمر الزقعة" أمام مستشفى الكرامة على مرأى من قوات الأمن والأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل مسلح من المجموعة التي يقودها "عمر الزقعة"، وإصابة آخر من الطرف الآخر بجروح خطيرة.

وتشهد أجزاء واسعة من مدينة تعز فوضى وانفلاتا أمنيا، في ظل سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لحزب الإصلاح عليها