شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أهالي تعز يطالبون بمحاسبة مليشيا الحوثي الإيرانية عن تفجير مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدان أهالي مدينة تعز جنوبي اليمن، الهجوم الذي استهدف مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة.



وطالب الأهالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه محاسبة جماعة الحوثي التي تقف وراء هذا الهجوم وتصنيفها جماعة إرهابية، حسب رأيهم، مشيرين إلى أن الهجوم يهدف لعرقلة كل الجهود الدولية والمسارات لإنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن.