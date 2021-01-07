شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الكشف عن موعد صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 ـ عدن

قالت مصادر في الدائرة المالية لوزارة الدفاع إن مرتبات منتسبي الجيش والأمن ستصرف الاسبوع القادم.



ولفتت تلك المصادر إلى أن هناك اجتماعات مكثفة تعقد بين الدائرة المالية بوزارة الدفاع وقيادات البنك المركزي لترتيب عملية الصرف والاتفاق حول عدد الأشهر التي سيتم صرفها لهم.

ولم يستلم منتسبو القوات المسلحة والامن مرتباتهم لخمسة أشهر من العام الماضي ولاتزال معلقة مرتباتهم وسيتم جدولتها مع مرتبات العام الجاري حسب ما اشارت المصادر الحكومية