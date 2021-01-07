شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رقصت مع إبنتها الكبرى بطريقة فاضحة وتعمدت إظهار ملابسها الداخلية وكشف المستور من جسدها : السعودية هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء بظهور جديد وصادم.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني وهي ترقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض”، للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وظهرت هند بالمقطع وهي تجلس في أحد المقاهي العامة في أمريكا بجانب ابنتها الأكبر “أروى”، وترقص كلاهما على الأغنية، قبل أن يتحرك الهاتف المحمول ويسقط ليُظهر أن هند ترتدي فستاناً قصيراً.

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. رقصت مع إبنتها الكبرى بطريقة فاضحة وتعمدت إظهار ملابسها الداخلية وكشف المستور من جسدها : السعودية هند القحطاني تتجاوز الخطوط الحمراء بظهور جديد وصادم.. شاهد

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وأثارت رقصة هند القحطاني وابنتها جدلاً كبيراً بين المتابعين، والذين اعتقدوا أنها أسقطت الهاتف عمداً لتُظهر فستانها القصير،

وفي ذلك كتب مُتابع: ” شفنا الفستان القصير والله”، وعلق آخر: ” مو لايق ع البدويه”.

وعبر آخرون عن كرههم للأغنية بعد رقصة هند القحطاني وابنتها عليها.

وصعّدت السعودية هند القحطاني مؤخراً من إثارتها للجدل بمقاطع مصورة تروج فيها لملابس نسائية داخلية، الأمر الذي اعتبره متابعون تجاوزاً منها لكل الخطوط الحمراء خاصةً وأن لديها أطفال.