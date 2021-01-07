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تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365 ـ خاص

استقرت أسعار الذهب في الأسواق داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 

 

الوحدة                            ريال يمني                         دولار

 

 

 

الذهب عيار 24          45410 ريالات                 60.89$

 

 

 

الذهب عيار 22            41626ريالًا                  55.82$

 

 

 

الذهب عيار 21            39734ريالاً                  53.28$

 

 

 

الذهب عيار 18          34058 ريالاً                   45.67$

 

 

 

أوقية الذهب            1316128ريالاً                1893.71$

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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