شكرا لبحثكم عن خبر في مأساة صادمة ...العثور على جثث رجل وزوجته وطفله بسبب حريق شقتهم في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر خاصة من أسرة الشخص الذي اندلع حريق هائل داخل منزلهم في مديرية صيرة بالعاصمة عدن عصر أمس الثلاثاء عن العثور على جثث ثلاثة أشخاص من الأسرة .

وقالت المصادر : " ان احمد نصيب وزوجته ونجله عبدالله توفيا داخل شقتهم في سوق الكدر بالمديرية".

واشارت المصادر الى أنه تم اجلاء أشقاء احمد نصيب مالك الشقه عارف وخالد مع اسرتهم فيما تبقى شقيقهم احمد مع زوجته ونجله عبدالله حتى عثر عليهم عمال طوارئ الكهرباء أثناء قيامهم بالمساعدة بعد إخماد الحريق .

واضافت المصادر إلى أنه تم العثور عليهم جثث هامدة ومتفحمة داخل المطبخ حيث سقط السقف.

ورجحت المصادر ان احمد وطفله وزوجته توفوا داخل غرفته بالدور الاعلى بعد انتشار الحريق داخل غرفته والصالة.

ولفتت بالقول حيث كانوا بالغرفة في الدور الاعلى سقطوا الى الطابق الاسفل داخل المطبخ.

واختتمت قائلا حيث تم العثور عليهم داخل المطبخ بالدور الاسفل بعد سقوطهم من الدور الثاني .

وأثار تأخر الدفاع المدني في العثور على الجثث حالة من السخط بين كثير من المواطنين .