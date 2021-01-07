شكرا لبحثكم عن خبر طارق صالح معلقاً على المصالحة الخليجية: ستترك أثرا إيجابيا في معركة اليمنيين مع التهديد الإيراني للأمن العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعرب العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عن تفاؤله من انعكاس نجاح المصالحة العربية في القمة الخليجية، بمدينة العلا السعودية، على معركة اليمنيين ضد التهديد الإيراني ووكلائه في المنطقة.

وقال صالح في تغريدة على حسابه بتويتر مساء امس الثلاثاء إن نجاح القمة ” لابد أن يترك أثرا إيجابيا في معركة اليمنيين مع أخطر تهديد لأمن الشعوب العربية: إيران ووكلائها”.

وأشار إلى أن ” قمة العلا لم ترأب الصدع وتنهي الشرخ فقط، بل أحيت آمال شعوبنا العربية، في إنهاء مآسي التشرذم الذي حوّل منطقتنا إلى مطمع دائم لقوى إقليمية ودولية شرهة وغاشمة”.

واعتبر قائد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية القمة ” حدث يستحق الاحتفاء”.

وعقدت في وقت سابق اليوم القمة الخليجية 41 في مدينة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية.