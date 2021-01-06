وزير الزراعة والثروة السمكية يناقش مع المعنيين تفعيل الأنشطة الزراعية وأثرها الاقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع عدد من وكلاء ومدراء عموم وزارة الزراعة والري عددا من القضايا المتصلة بتفعيل أنشطة القطاع الزراعي.



كما جرى خلال اللقاء تناول خطة الموازنة العامة للعام الجاري 2021م، وقضايا البسط على الأراضي الزراعية وأسبابها وطرق معالجتها وتهريب الثروة الحيوانية خصوصاً التي تتم في سواحل منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، والمشاريع المتعثرة والصعوبات التي تواجه سير عمل القطاعات الزراعية التي تشمل الخدمات والإنتاج والتخطيط والري.

وتطرق الوزير السقطري، إلى توجهات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة التي تتضمن تفعيل المشاريع ذات النفع والفائدة والأثر الاقتصادي الملموس .. مؤكدا إيلاء الوزارة اهتمام كبير بقضايا المؤسسات التابعة لها لتفعيلها واستعادة دورها المعهود والاستفادة من خدماتها وأنشطتها في تجويد مخرجات القطاعات الزراعية الإنتاجية.

وشدد على ضرورة التزام المختصين بالقطاع الزراعي بتوحيد الأوعية الإيرادية التي يتم تحصيلها وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع استيراد الأسمدة والمبيدات إلا وفق ضوابط وتصاريح رسمية، كما شدد على أهمية التزام كافة منتسبي الوزارة بالانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد وخلق الانسجام مع القطاع السمكي في الوزارة.

من جانبهم أكد المشاركون في الاجتماع، استعدادهم وحرصهم على العمل ضمن الفريق الواحد ورفع وتيرة الأداء بمختلف القطاعات وتحقيق نتائج إيجابية يلمسها المواطنون.