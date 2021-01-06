شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية عزاء من الإيسيسكو بشهداء الهجوم الإرهابي على مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشهداء الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة، الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 26 شخصا وجرح ما يزيد عن 110 آخرين.



وأعرب مدير المنظمة الدكتور سالم المالك في البرقية، عن الإدانة الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف مطار عدن والحكومة اليمنية الجديدة، وتسبب بإزهاق أرواح بريئة وإصابة العديد من المدنيين.. قائلا: بقلب يعتصره الأسى ويسلم بقضاء الله، أعبر لفخامتكم عن أصدق آيات العزاء والمواساة في الشهداء الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويجعل مثواهم الفردوس، وأن يلهم فخامتكم وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الصبر وحُسن العزاء، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين.