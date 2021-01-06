استشهاد وإصابة 13 من المدنيين بقصف مليشيات الحوثي لمنازل المواطنين بالحيمة شرق تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد 6 مدنيين وأصيب 7 اخرين في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأربعاء، استهدف منازل المواطنين بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز.



وأوضحت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة مما اسفر عن استشهاد الطفل أنور عبدالفتاح وعرفات دحان واثنين اخرين كما قتلت امرأتان وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي.

وأضافت المصادر أن عناصر المليشيات داهمت 18 منزلا للمواطنين بمنطقة الحيمة وتفجير منزلين فيما تضرر منازل أخرى جرى القصف الذي كان عنيفاً .