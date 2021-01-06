افتتاح قسم الإنعاش في مركز التوليد بمديرية صيرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل أول محافظة عدن، محمد نصر شاذلي، ومعه مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، الدكتور، علي عبدالله صالح، اليوم الأربعاء قسم الانعاش بمركز الطوارئ التوليدية والوليدية بمديرية صيرة بعد إعادة تأهيله ورفده بالأجهزة والمعدات الطبية



واستمع الشاذلي وصالح من مدير عام المركز، الدكتورة، رجاء مسعد، إلى شرح حول أعمال التأهيل التي اجريت للقسم والتجهيزات المقدمة من منظمة كير الأمريكية بمبلغ مائة ألف دولار وشملت ثلاثة اسرة للانعاش بأجهزة للتنفس الصناعي والموجات فوق الصوتية جهاز قياس نبض الجنين وأجهزة الشفط (السكر) واخرى للتخطيط القلب وصدماته .

وأكدا على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لطالبيها في المركز وتعزيز جودتها .