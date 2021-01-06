ميليشيا الحوثي تختطف ثلاثة من مهندسي شركة صافر النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أقدمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، على إختطاف ثلاثة من مهندسي شركة صافر لعمليات الاستكشاف والانتاج النفطي وإقتيادهم إلى أماكن غير معلومة بعد عصب أعينهم .



وقال بيان صادر عن شركة صافر وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- ان المليشيا تقطعت للباص الذي يقل الموظفين وقامت باختطاف المهندسان امين المقطري وجبر العداشي اثناء توجههما من امانة العاصمة الى حقول الغاز في صافر بمحافظة مأرب، وعصبت أعينهما بعد اهانتهما واخذتهما بالقوة الى اماكن غير معلومة، فيما قامت فرقة اخرى من المليشيا باختطاف المهندس محمد فؤاد من امام منزله بصنعاء اثناء خروجه منها.

واكد البيان ان الاعتداء على شركة صافر الوطنية وموظفيها هو اعتداء على كل ابناء الشعب اليمني، كون الشركة هي المنتج الوحيد للغاز المنزلي الذي يتم توزيعه على كل ابناء الوطن وبكل ارجائه ..

وحملت الشركة في بيانها مليشيا الحوثي الانقلابية سلامة الموظفين المختطفين الثلاثة حيث وبعضهم يعاني من امراض مزمنة .. داعية المنظمات المحلية والدولية وعلى رأسها الامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن مارتن غريفيث بالتدخل لانقاذ موظفيها وادانة هذه الاعمال الاجرامية.