مناقشة الخطط الصحية لمنظمة أطباء بلا حدود الهولندية في العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور جلال باعوضه، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الهولندية كارلا برويمانس، خطط وتدخلات المنظمة في القطاع الصحي للعام الجاري 2021م.



كما تطرق اللقاء إلى تعاون الجانبين في المجالات الصحية والتنسيق بشأن التدخلات والمشاريع الصحية للمنظمة، والصعوبات التي واجهتها خلال المرحلة الماضية وكيفية معالجتها بالمرحلتين الحالية والقادمة.

وأثنت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلاحدود الهولندية، على دور وزارة الصحة في تسهيل أعمال المنظمة .. مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق للتغلب على أي تحديات مستقبلية.

حضر اللقاء مدير عام إدارة المنظمات الغير حكومية بوزارة الصحة الدكتور جلال الزوعري.