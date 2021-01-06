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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة الخطط الصحية لمنظمة أطباء بلا حدود الهولندية في العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
ناقش الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية الصحية الدكتور جلال باعوضه، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيس بعثة أطباء بلا حدود الهولندية كارلا برويمانس، خطط وتدخلات المنظمة في القطاع الصحي للعام الجاري 2021م.
كما تطرق اللقاء إلى تعاون الجانبين في المجالات الصحية والتنسيق بشأن التدخلات والمشاريع الصحية للمنظمة، والصعوبات التي واجهتها خلال المرحلة الماضية وكيفية معالجتها بالمرحلتين الحالية والقادمة.
وأثنت رئيسة بعثة منظمة أطباء بلاحدود الهولندية، على دور وزارة الصحة في تسهيل أعمال المنظمة .. مؤكدة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق للتغلب على أي تحديات مستقبلية.
حضر اللقاء مدير عام إدارة المنظمات الغير حكومية بوزارة الصحة الدكتور جلال الزوعري.