محافظ المهرة يناقش مع مدير المالية تنمية إيرادات منفذ شحن الحدودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع مدير عام مكتب وزارة المالية في المهرة عويضان سالم، آليات تنمية وضبط الإيرادات بمنفذ شحن الحدودي وتشجيع حركته التجارية التي تخدم جميع محافظات الوطن.



كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات والسُبل الكفيلة بتعزيز إيرادات منفذ شحن، وذلك في إطار سعي الحكومة والسلطة المحلية في المهرة لتنمية الأوعية الإيرادية لخدمة التنمية الشاملة في المهرة ومختلف المحافظات.

وعلى صعيد آخر، ناقش محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع أمين عام جمعية المهرة لرعاية وتأهيل الصم والبكم خير دوامة، أسباب تعثر مشروع مبنى الجمعية منذ عام 2017م، والأوضاع العامة في الجمعية وأنشطتها.

وأحال المحافظ ياسر، مشروع مبنى الجمعية إلى مكتب الشؤون الفنية للنزول لموقع المشروع والرفع بتقرير شامل حوله .. مؤكدا وقوف قيادة محافظة المهرة إلى جانب الجمعية .. مشيدا بجهودها في رعاية وتأهيل شريحة البكم والصم.