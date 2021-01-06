اختتام دورة تدريبية في قيادة الحاسوب لموظفي هيئة المواصفات بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم في محافظة عدن فعاليات دورة تدريبية في قيادة الحاسوب لموظفي الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة .



وهدفت الدورة استمرت شهرين كاملين وشارك فيها 20 موظفا من الهيئة الى الاهتمام بتنمية وتطوير كادرها البشري والسعي لاكسابه المهارات والخبرات اللازمة ورفع مستوى تعامل الكادر مع الحاسب الآلي .

وفي الختام، وأكد مدير عام هيئة المواصفات حديد الماس على اهتمام الهيئة بالكادر البشري ورفع أمكانياته ومهاراته من خلال اشراكه في دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي واللغة الانجليزية بما يمكنه من إنجاز المهام المرتبطة بالأنظمة الإلكترونية في ظل تطورات الرقمنة وتقنيات تكنولوجيا المعلومات .