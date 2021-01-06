شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال حماية مداخل ومخارج مدينة الغيضة من السيول والأمطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت مؤسسة الطرق والجسور فرع محافظة المهرة، اليوم، بتنفيذ أعمال الحماية لمداخل ومخارج مدينة الغيضة، من السيول في العبارات التي تم تنفيذها في "وادي الجزع" بتمويل من السلطة المحلية.



وأشار المهندس مدير فرع المؤسسة عوض قويزان، إلى أنه جرى زرع قوالب خرسانة مسلحة وبعمق ١٫٥ متر وسيتم تثبيتها وربطها بجسور خرسانة إلى قاعدة العبارات لحمايتها من الانجراف عند تدفق السيول.