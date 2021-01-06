مدير صحة حضرموت يطلع على سير أعمال التأهيل بمستشفى المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، اليوم، على أعمال الترميم والتأهيل لمركز الطوارئ بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الذي ينفذ بدعم من قبل مؤسسة صلة للتنمية.



وتعرف الدكتور الجمحي من مديرة المستشفى الدكتورة ابتسام المعاري، على سير أعمال التأهيل والجهود التي تبذل من قبل إدارة المستشفى في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتغلب على الصعوبات التي تواجه الكادر الصحي بالمستشفى.

وفي سياق متصل تفقد مدير عام صحة ساحل حضرموت، المراكز الصحية المدعومة من قبل البنك الدولي عبر منظمة اليونسيف، حيث جرى توريد وتركيب أثاث لـ 75 مرفقا صحيا موزعة على جميع المديريات.

وأشاد الدكتور الجمحي بالاهتمام الذي توليه مؤسسة صلة لقطاع الصحة، وكذا الدعم المستمر والمقدم من قبل البنك الدولي عبر منظمة اليونسيف خصوصا في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأثاث والمعدات الطبية.