وزير الخارجية يبحث مع سفيرة بلجيكا بناء القدرات الدبلوماسية لكادر الوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفيرة مملكة بلجيكا لدى بلادنا دومينيك مينور، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمساهمة في تدريب وتأهيل وبناء القدرات الدبلوماسية لكادر الوزارة.



وقدمت السفيرة البلجيكية خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين، التعازي والمواساة للحكومة والشعب اليمني بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين" أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيات الحوثي واستهدفت من خلاله حكومة الكفاءات السياسية هو يستهدف تقويض عملية السلام في اليمن"..مؤكدا أن الحكومة لن تُمكن المليشيات من تحقيق ذلك الهدف.

كما أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً للمجتمع الدولي لتحقيق سلام مستدام ينهي معاناة اليمنيين والآمهم جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.