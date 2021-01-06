هادي يستقبل مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفث بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح.



ونقل المبعوث الاممي لرئيس الجمهورية خلال اللقاء، تهنئة ومباركة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بتشكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب اتفاق الرياض والتعبير عن ادانته للعمل الاجرامي الارهابي الذي استهدف الحكومة اثناء وصولها الى العاصمة المؤقتة عدن الذي يهدف مرتكبيه في المقام الاول الى تقويض السلام والامن والاستقرار الذي يتطلع اليه اليمن وقيادته الشرعية بدعم من الاقليم والمجتمع الدولي.

وعبر فخامة الرئيس، عن تقديره وامتنانه للامين العام للامم المتحدة ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي يتطلع اليه شعبنا اليمني والذي للأسف يقابل بتمادي وعنجهية المليشيات الانقلاببة الحوثية الايرانية التي لاتريد السلام وتعمل على تنفيذ اجندة ايران لزعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء والتي كان اخرها إستهدافها لمطار عدن المدني وللحكومة والمدنيين في عملٍ ارهابيٍ غادرٍ وجبان يؤكد على سلوك ونهج مليشيات الاجرام واعداء الحياة والسلام.

واشار رئيس الجمهورية، الى تدخل ايران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لاعمال مليشياتها الانقلابية من خلال اعمال مايسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه واعماله وتواجده المخالف للاعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.

وجدد الرئيس دعمه لجهود المبعوث الاممي..مثمناً دعم الامين العام للامم المتحدة للحكومة الجديدة واستنكاره لحادثة استهداف مطار عدن الدولي..مشيداً بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعم لليمن.

كما بارك رئيس الجمهورية، خطوات واتفاق المصالحة التي اسفرت عنها قمة العلا في المملكة العربية السعودية بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتوحيد الجهود خدمة لشعوب وبلدان المنطقة ومنها بلادنا التي جددت القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن.

من جانبه عبر المبعوث الاممي مارتن غريفث، عن سروره بهذا اللقاء..متطلعاً الى زيارته للعاصمة المؤقتة عدن للتأكيد ودعم ومباركة الامم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة وادانة استهداف المنشآت المدنية والابرياء من قبل اعداء السلام..مؤكداً تقديم المساندة في هذا الاطار.

وثمن المبعوث الاممي، جهود فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومته الشرعية في العمل على تحقيق الامن والاستقرار والسلام الذي ينشده الشعب اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.