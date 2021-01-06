وزير الصحة يناقش أنشطة مكاتب الصحة في المحافظات المحررة ويتفقد المركز الوطني للطوارئ بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور، قاسم بحيبح، اليوم الأربعاء، مع مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، أنشطة المكاتب والصعوبات والتحديات التي تواجه عملها والحلول اللازمة لها .



وأستمع وزير الصحة من الحاضرين خلال ترأسه للإجتماع الذي عقد عبر الإتصال المرئي، إلى شرح الجهود التي بذلت في مجالات مكافحة الوبائيات وعمل مراكز العزل الصحي لها ولجائحة كورونا ووضعوه في صورة الوضع الصحي والوبائي في محافظاتهم وكذا الأفكار والرؤي لخططهم المستقبليه ومشكلتهم الرئيسية في البنية التحتية لمرافقهم الصحية والموازنات التشغيلية وقضايا الكادر الصحي المختلفة .

واكد وزير الصحة على ضرورة تظافر الجهود وتوحيدها لتجاوز جملة الصعاب والمعوقات التي تجابه العمل في القطاع الصحي والعمل بروح الفريق الواحد تجنيب القطاع الصحي المماحكات باعتباره قطاع خدمي وكذا تشجيع المبادرات الايجابية لوضع الحلول للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية نحو الأفضل وفقا للمتاح من الإمكانيات .

وشدد بحيبح على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات دقيقة توفر المعلومات الصحيحة المرتبطة بالواقع والتي يعتمد عليها صناع القرار في رسم سياستهم في تطوير القطاع الصحي وتفعيل الاستشعار المبكر للترصد الوبائي باعتباره المؤشر الأول لمشكلاتنا الصحية لاسيما مع الأمراض المستوطنة وكذا انشاء مراكز للعزل ومستشفى للحميات في كل محافظة .. موجهاً الجميع بالالتزام بالتسلسل الاداري والتنسيق مع ديوان عام الوزاره عند التعامل مع المنظمات والهيئات الدولية وتحديد أماكن ونوعية تدخلاتها وفقا وخطط وزارة الصحة ومقتضيات الحاجة .

إلى ذلك، تفقد وزير الصحة والسكان سير العمل في مركز الطوارئ والإسعافات في العاصمة المؤقتة عدن، وأستمع من مدير عام المركز الدكتور منصور الحبيشي إلى شرح حول كيفية عمل المركز وتدخلاته في الحالات الطارئة وتوزيعات سيارات الإسعاف في مختلف المديريات والطرقات العامة .

كما اطلع الوزير بحيبح على عمل غرفة العمليات المركزية بالمركز واليات عملها وكيفية التعامل مع البلاغات المرفوعه إليها والتفاعل السريع والفاعل مع هذه البلاغات واساليب إدارة الطوارئ في التعامل مع البلاغات المتصلة بالوضع الوبائي في محافظات البلاد .

رافقه في الزياره وكلاء وزارة الصحة لقطاعات الرعاية الدكتور علي أحمد الوليدي والطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي والسكان الدكتورة إشراق السباعي وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء عموم الادارات بوزارة الصحة ونائب مدير عام مكتب الصحة في عدن الدكتور محمد بن ربيد .