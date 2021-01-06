وزير الخارجية وشؤون المغتربين يبحث مع وزير الدولة الألماني مستقبل السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، مع وزير الدولة الألماني نيلز أينن، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستقبل عملية السلام في اليمن على ضوء التطورات المتصلة بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية تنفيذا لاتفاق الرياض.



وأكد وزير الخارجية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ هدفها الأساسي في إرساء دعائم السلام وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب وكافة التشوهات والاختلالات التي رافقت ذلك.

وتطرق بن مبارك، للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار عدن الدولي أثناء وصول الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن .. مشيرا إلى أن الهدف من ذلك الهجوم كان تقويض عملية السلام .. موضحا أن الهجوم زاد الحكومة تماسكا وتوحد.

وقال إن الحكومة لن تتجاهل الهجوم على المطار والرسائل التي يتضمنها ذلك، ولكنها أيضا لن تمكن مليشيا الحوثي من تحقيق مراميها من ذلك الهجوم .. مثمنا الدعم الذي تقدمه المانيا لليمن سياسيا وإنسانيا ودورها الإيجابي للمساهمة بتحقيق السلام في اليمن.

من جانبه عبر الوزير الألماني، عن إدانة بلاده للهجوم على مطار عدن الدولي .. مقدما تعازيه لأسر الضحايا .. متمنيا الشفاء للجرحى .. مؤكدا دعم بلاده لأمن ووحدة واستقرار اليمن.