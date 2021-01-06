وزير النقل يطلع على سير العمل والبرامج المستقبلية في الخطوط الجوية اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، على نشاط وسير العمل والبرامج المستقبلية في الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.



وتعرف الوزير حميد، على مستوى أداء عمل أقسام ومكاتب إدارة شركة اليمنية والمركز الطبي التابع لها.. مشيداً بالانضباط الوظيفي والتنظيم الإداري .. مؤكداً وقوف الوزارة إلى جانب إدارة اليمنية ومنتسبيها والحرص على معالجة كافة الصعوبات والتغلب عليها.

وعقد وزير النقل اجتماعا بمشاركة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني ومدير مكتب اليمنية - منطقة عدن عبدالله صالح، جرى خلاله مناقشة التحديات والصعوبات الماثلة أمام الشركة ومكاتبها والسبل الكفيلة بمعالجتها.

وأكد الدكتور حميد، أهمية تعاون الجميع ومضاعفة الجهود لتعزيز وتحسين مستوى الخدمات المتصلة بإحتياجات ومصالح المواطنين .. مشيدا بتجسيد قيادة ومنتسبي مطار عدن لروح التحدي والإصرار من خلال استمرارية أداء مهامهم دون توقف يوما واحدا والعمل على رفع مخلفات أضرار استهداف المطار أثناء وصول الحكومة، وإيصال رسالة قوية مفادها بأن تلك الأعمال الجبانة لن ثنيهم أو تقف عائقا أمام القيام بالأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المطار وخدمة المسافرين

وشدد على ضرورة تجاوز المعوقات الفنية التي من شأنها تعزيز حركة النقل الجوي والحد من تأخير الرحلات الجوية عبر المطار، وأهمية تسهيل إجراءات نقل المسافرين في زمن قياسي وفقاً للإمكانيات المتاحة .. مؤكدا سعي الوزارة والجهات المعنية خلال المرحلة القادمة لرفد أسطول النقل الجوي بالطائرات وفتح خطوط شركات جوية جديدة بهدف تسهيل الرحلات الجوية الداخلية للمسافرين بكافة مطارات المناطق المحررة .. منوها بالأدوار المتميزة لشركة اليمنية في تقديم الخدمات للمسافرين خلال الفترة الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد وتحديدا أثناء جائحة كورونا.