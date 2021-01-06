محافظ تعز يلتقي المدير القطري لمنظمة كير باليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم المدير القطري لمنظمة كير باليمن ارون برنت بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.



وناقش اللقاء برنامج التدخلات لمنظمة كير في مجالات الصحة والنظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي والمشاريع التي تم تنفذيها خلال العام المنصرم 2020م وكذلك استعراض مشاريع و تدخلات المنظمة للعام 2021م.

حيث أشاد المحافظ بجهود منظمة كير وتدخلاتها والمشاريع المناسبة التي تخدم تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين منوها الى أن السلطة المحلية تعمل على تقديم كافة التسهيلات وسبل التعاون مع المنظمات الدولية وتذليل مهامها الميدانية وتنفيذها على أرض الواقع.

من جانبه أشاد ارون المدير القطري لمنظمة كير باليمن بتعاون السلطة المحلية ومكاتبها لتنفيذ حزمة من المشاريع للعام 2020 م مشيراً الى أن المنظمة ستعمل خلال العام 2021 على ترجمة المقترحات والاولويات التي ستسهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والمجالات الصحية والنظافة والعمل بناء على خطة الاحتياجات التي أعدتها السلطة المحلية للعام 2021 لتحقيق تنمية مستدامة .