تدشين العام التدريبي والقتالي في مدرسة القوات الخاصة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشّن اليوم بمدرسة القوات الخاصة بمحافظة مأرب العام التدريبي والقتالي للعام الجديد 2021، بحضور نائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن موفق منصر.



واستعرض قائد مدرسة القوات الخاصة العميد الركن علي الشمساني، الإنجازات التي حققتها المدرسة في تخريج الكوادر المتخصصة ذات الكفاءة القتالية العالية، مؤكدا دورها في تأهيل منتسبي القوات المسلحة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة، بما يجعلهم رافداً مهماً للمعركة الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقدمت وحدات رمزية من القوات المتخرجة عرضاً عسكرياً، أظهروا خلالها مهاراتهم ولياقتهم البدنية العالية، ومدى جاهزيتهم لتنفيذ المهام القتالية الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار.

كما جرى في نهاية الحفل، تكريم المدربين وعدد من المبرّزين خلال العام.

حضر الحفل رئيس عمليات العمليات المشتركة العميد الركن علي حاتم، ومدير دائرة التدريب العميد الركن منصور ابو اصبع، وعدد من القيادات العسكرية.