الشرجبي يبحث مع زوا الألمانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في عدن ولحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ممثلي منظمة زوا الألمانية، إلى استعدادات المنظمة لتنفيذ مشروع برنامج المياه والإصحاح البيئي في محافظتي عدن ولحج، بتكلفة إجمالية قدرها مليون وثمانمئة ألف دولار أمريكي، بتمويل من مكتب المساعدات الإنسانية الأمريكي أوفدا.



كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وخطة مشاريع المنظمة بمجال المياه والإصحاح البيئي للعام الجاري 2021م، وجهود المنظمة لتنفيذ مشاريع مختلفة في مجال المياه بموجب الدراسات المحددة والهادفة لحصاد مياه الأمطار والتخفيف من معاناة المواطنين جرّاء شحة توفر المياه.

وأكد الوزير الشرجبي، على أهمية إعداد الدراسات الدقيقة والمناسبة لاستثمار التمويل المقدم من المنظمات المانحة لتعزيز إنتاجية حقول المياه في العاصمة المؤقتة عدن، مشددا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الأشد احتياجا .. داعيا المنظمة إلى توسيع نشاطها في تنفيذ المشاريع لتشمل أكبر عدد من محافظات الجمهورية، نظراً للحاجة الماسة للمياه لدى المواطنين.