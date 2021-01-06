البحسني يوجه بتوسعة الشارع الممتد من المعاوص إلى جول مسحة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بجولة تفقدية في شوارع مدينة المكلا، مطلعاً على الازدحامات المرورية في بعض الخطوط الرئيسة.



ووجه محافظ حضرموت خلال جولته التفقدية، مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت برفع دراسة لإنشاء مواقف للسيارات مكون من ثلاثة أدوار بالقرب من جسر الشهيدة منار "الجسر الصيني" بديس المكلا، بهدف التخفيف من الازدحامات المرورية.

كما وجه المحافظ البحسني، بسرعة إعداد دراسة لتوسعة الشارع الممتد من المعاوص إلى جول مسحة، على أن يضاف مسار ثالث للخط الرئيسي.

وأكد محافظ حضرموت أن قيادة السلطة بالمحافظة تولي قطاع الطرقات وتحسين المدن والتخفيف من الازدحامات المرورية، اهتماما كبيرا من خلال إجراء عمليات الصيانة والتوسعة لبعض الخطوط وفقاً والدراسات الفنية المُعدة من قبل مكتب الاشغال العامة والطرق، وكذا إنشاء مواقف للسيارات، حاثاً مكتب الاشغال على سرعة تجهيز الدراسات ورفعها لبدء العمل فيها.