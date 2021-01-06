محافظ شبوة يوقع على برتوكولي شراكة وتعاون مع مؤسسة إستجابة في مجال التعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 يناير 2021

الخليج 365 - شبوة

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم مع مدير مؤسسة استجابة للاعمال الانسانية والاغاثية مكتب حضرموت سالم باوزير، على بروتوكولي شراكة وتعاون بينهم في مجال التعليم بتمويل كويتي.



ونصت مواد البرتوكولين على تمويل وانجاز مشروعي اعادة تأهيل كلية النفط بالمحافظة، ومبنى ثانوية الفاروق بمديرية جردان بحوالي خمسة وسبعين مليون وخمسمائة الف ريال بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة.

وأشاد محافظ شبوة بالتدخلات الجديدة للجمعية الكويتية في قطاع التعليم العام والجامعي وبتواصل الدعم لكويتي السخي لبلادنا وفي مختلف المجالات