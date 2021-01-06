افتتاح مبنى وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتح وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم الأربعاء، مبنى ديوان الوزارة الجديد بالمدينة الرياضية في العاصمة المؤقتة عدن والذي تم تأهيله وتأثيثه بتكلفة 141 مليون ريال يمني بتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب والحكومة.



وأكد البكري على أهمية افتتاح مبنى الوزارة لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه واستكمال الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية .



وشدد على أهمية الاستمرار في الانضباط والعمل بروح الفريق الواحد من اجل انجاز المهام الملقاة على عاتقها.



وقال إن الرياضة كانت وستبقى مظلة للجميع، وأن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على هذا الأساس من اجل الجميع وللجميع، وستبقى حريصة على النأي بالرياضة عن التأثيرات السياسية، والانتماءات الحزبية .



ولفت إلى المشاريع التطويرية التي تعكف الوزارة على تنفيذها للارتقاء بالقطاع الرياضي والشبابي، من خلال توطيد العلاقات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وخلق شراكة خدمة القطاع الأكبر والاشمل على الصعيد الوطني.



وكشف وزير الشباب عن توجه الوزارة لتفعيل قطاعاتها المختلفة وتطوير عملها ومن ذلك قطاع المرأة الذي سيشهد خطوات مهمة في الفترة المقبلة، وكذلك قطاع الشباب وقطاع الاعلام، وباقي القطاعات.



وأشار إلى أهمية التنسيق بشكل اكبر مع الجهات الأخرى التي تتشارك مع الوزارة في ذات الاهتمامات ومنها وزارة التربية والتعليم وجامعة عدن وباقي المؤسسات التي تعنى بالشباب والطفولة، حيث ستشهد الفترة القادمة إقامة الكثير من الفعاليات المشتركة.

