شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يتخذ إجراء عاجل تجاه حريق هائل اندلع بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة ان محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس اتخذ توجيهات تجاه عائلة احترق منزلهم في كريتر بعدن . وقالت المصادر إن لملس تكفل بعلاج وسكن أسرة الشخص الذي احترق منزله ويدعى عارف نصيب. واضافت المصادر أنه تم نقل الأسرة الى فندق النخيل بالمديرية بعد احتراق منزلهم. وقدم مندوب عن المحافظ تعاز لأسرة آل نصيب بفقدان اخوهم واسرته احمد نصيب لمنزلهم .

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عدن يتخذ إجراء عاجل تجاه حريق هائل اندلع بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.