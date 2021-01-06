شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأممي الخاص باليمن يصل العاصمة السعودية الرياض والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وصل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريڤيث، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر في مكتب المبعوث الأممي لم تُسمية قوله؛ إن ، "غريڤيث وصل الرياض لإجراء مباحثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بشأن الأزمة اليمنية"، دون مزيد من التفاصيل.

والثلاثاء، أعلن غريفيث، عزمه تنفيذ جولة خلال الأيام المقبلة، إلى الرياض والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمكتبه.

وذكر البيان أنه "من المقرر أن يتوجّه المبعوث الأممي إلى الرياض أولا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني وكبار المسؤولين السعوديين".

وأضاف: "غريفيث سينتقل بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك، وأعضاء الحكومة اليمنية".

ولفت البيان أن الزيارة تأتي عقب تشكيل الحكومة الجديدة، والهجوم الذي تعرّض له مطار عدن في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن المنتظر أن يبحث غريفيث مع مسؤولي الحكومة اليمنية جهود السلام في البلاد، والإعلان المشترك لحل الأزمة.

وفي 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أدت حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني بالرياض، وهي تتألف من 24 حقيبة وزارية، حصل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على 5 منها.