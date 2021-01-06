شكرا لبحثكم عن خبر ”شلال شايع” يرفض منصبه الجديد ويتوجه إلى هذه الجبهة ومدير مكتبه سبقه إليها (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر مطلعة أن مدير أمن عدن السابق شلال علي شائع رفض تسلم منصبه الجديد كملحق عسكري .

وقالت المصادر إن شائع أعلن أنه سوف يتجه إلى محافظته الضالع ويشارك في جبهة الضالع مع عدد من الألوية التي يقودها وتتواجد في الجبهة منذ بدء الحرب في العام 2015م.

وفي نفس السياق ظهر مدير مكتب شلال شايع اللواء عبدالدايم الشاعري في جبهة الضالع مؤكداً أنه سلم منصب أمن عدن وتوجه إلى مكانه الذي أتى منه بحسب مقربين منه .

وكان القيادي بحكومة الحوثيين حسين العزي قد أكد في تغريدة له أن شلال قد يتوجه إلى قتال الحوثيين وهو ما أكده مقربون منه .

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارا بإقالة شلال علي شائع من منصب مدير أمن عدن وتعيينه ملحقا عسكريا بسفارة الجمهورية اليمنية في الامارات .